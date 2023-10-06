Зима не за горами: водителей предупредили о первой гололедице

Водителей просят воздержаться от поездок на авто из-за гололедицы

С вечера пятницы и до утра субботы водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах. Ближайшей ночью температура может опускаться до околонулевых значений, на дорогах возможно образование гололедицы, предупредил столичный Дептранс.

«По прогнозу синоптиков, сегодня с 21.00 и до завтрашнего вечера в Москве ожидаются понижение температуры, ветер и сильный дождь со снегом. Возможно образование гололедицы», - говорится в сообщении ведомства.

Особо внимательным водителям следует быть на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Стоит избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, подчеркнули в Дептрансе.

Кроме столичного региона ухудшение погоды ожидается также в Новгородской, Тверской, Смоленской, Калужской, Липецкой, Тульской и Владимирской областях.

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Источник: Дептранс Москвы

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»