Эксперты автоотрасли прогнозируют рост цен на ТО

Fit Service: обслуживание машин в РФ подорожало на 23% из-за роста цен на запчасти

Стоимость обслуживания автомобилей в России с начала 2023 года выросла на 23,4%. Средний чек по итогам девяти месяцев составил 8,6 тыс. рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры озвучили «Газете.Ru» в международной сети автосервисов Fit Service.

Больше всего подорожание коснулось обслуживания европейских марок – на японские и корейские еще можно найти недорогие запчасти. В частности, цены на дисковые тормозные колодки для BMW 528i выросли на 20%, фильтр салона — на 15%. При этом колодки для бюджетного седана Kia Rio подорожали только на 5%, а фильтр даже подешевел, уточнили в Fit Service.

В январе стоимость ТО в среднем составляла 7,3 тыс. рублей, к апрелю цена снизилась до 7,1 тыс. рублей. Наибольший прирост среднего чека (+7,6%) зафиксирован в августе (до 8,4 тыс. рублей) по отношению к июлю. На него повлияли валютные колебания и традиционное осеннее увеличение спроса на ремонт.

В качестве ключевой причины сложившейся ситуации называют рост цен на автозапчасти. Не стоит забывать и об общем старении автопарка в РФ. У населения низкая покупательская способность, и автовладельцы стараются как можно дольше продлить ресурс своих машин, вкладываясь в их ремонт.

По словам директора по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова, рост цен на комплектующие для кузовного ремонта с начала 2023 года составил от 36% до 61%. Средний чек вырос с январских 90-96 тыс. рублей до 130 тыс. рублей в июле-августе.

Больше всего подорожал так называемый страховой набор ДТП: ветровые стекла (+61%), передние бамперы (+49%), и крылья (+39%), задние бамперы (+36%). В части ТО такая же ситуация: салонные фильтры подорожали на 37%, масляные и воздушные фильтры для двигателя и тормозные колодки — на 21%.

На это повлияли рост курса валют, повышение отпускной цены у поставщиков из-за роста себестоимости деталей и затраты на логистику, перечислил Тимашов. Стоимость запчастей и ТО китайских машин выросла на 25%, отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр. Китайские компании сейчас доминируют на рынке, растет их маржинальность, прибыль тоже увеличивается на фоне отсутствия конкуренции с ушедшими с рынка России европейскими автоконцернами, объясняет эксперт. Хайцеэр подчеркнул, что осенью курс валют изменился примерно на 10%, но на ценах на запчасти он не отразился, поскольку автосервисы ожидают изменения ситуации.

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Источник: Gazeta.ru

Фото: Depositphotos