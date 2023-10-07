Водителей призвали не игнорировать чужие штрафы за нарушение ПДД

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Автомобилистам, получившим чужой штраф ГИБДД, не стоит его игнорировать, предупредил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов. По его мнению, водителям следует предпринять меры для аннулирования этого штрафа.

«Подобные случаи в практике известны. В СМИ иногда попадают даже комичные случаи, когда штрафы приходили людям, которые давно уже продали свой автомобиль. Несмотря на комичность, это все-таки проблема для получателя такого «письма счастья». В большинстве случаев, это происходит из-за технических ошибок. Решаются такие вопросы достаточно просто – необходимо направить заявление в тот орган, из которого пришел штраф», — посоветовал парламентарий.
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Также он добавил, что якобы чужой штраф может на поверку оказаться и не таким уж чужим: не исключены варианты, что кто-то использует подложные номерные знаки. В этом случае он также советует сначала обратиться с заявлением в ГИБДД, а потом уже действовать в зависимости от ситуации. При этом не исключено, что вопрос придется решать в суде, подытожил депутат.

Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos

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