Бронированный Aurus: уже скоро он появится в продаже
В подмосковной резиденции Владимира Путина участники встречи с президентом РФ из Казахстана и Узбекистана смогли впервые познакомиться с новейшим бронированным автомобилем Aurus Komendant. Предполагается, что купить его можно будет уже в 2024 году.
Об этом броневике пока мало что известно. Пуленепробиваемый автомобиль ожидаемо стал тяжелее. Эксперты считают, что он стал весить больше четырех тонн, тогда как масса Komendant в обычной версии составляет 3235 килограммов.
Из внешних изменений можно отметить новые колесные диски, усиленные покрышки, толстые стекла. Также изменились крепления запасного колеса и окантовка боковых зеркал.
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Источник: РИА Новости
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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