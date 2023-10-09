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Бронированный Aurus: уже скоро он появится в продаже

Владимир Путин продемонстрировал новейший четырехтонный броневик Aurus

В подмосковной резиденции Владимира Путина участники встречи с президентом РФ из Казахстана и Узбекистана смогли впервые познакомиться с новейшим бронированным автомобилем Aurus Komendant. Предполагается, что купить его можно будет уже в 2024 году.

Об этом броневике пока мало что известно. Пуленепробиваемый автомобиль ожидаемо стал тяжелее. Эксперты считают, что он стал весить больше четырех тонн, тогда как масса Komendant в обычной версии составляет 3235 килограммов.

Бронированный автомобиль Aurus Komendant
Бронированный автомобиль Aurus Komendant
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Из внешних изменений можно отметить новые колесные диски, усиленные покрышки, толстые стекла. Также изменились крепления запасного колеса и окантовка боковых зеркал.

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Источник: РИА Новости

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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