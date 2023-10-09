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Экспортный вариант ВАЗ-2109 в премиальной комплектации продается в Казани

Житель Казани продает ВАЗ-2109 в цвете «Снежная королева» за миллион рублей

На одном из популярных онлайн-сервисов Казани опубликовано объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2109 2004 года выпуска. За сборку в премиальной комплектации продавец запросил один миллион рублей, за эти деньги можно купить Lada Vesta.

За такую цену владелец гарантирует наличие аутентичного состояния машины, которая в списке оснащений имеет подогрев передних кресел, электростеклоподъемники, подкрылки, аудиосистему, сигнализацию, противотуманные фары и другое дополнительное оборудование.

ВАЗ-2109
ВАЗ-2109
ВАЗ-2109
ВАЗ-2109
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У автомобиля популярный по тем временам цвет «Снежная королева». Несмотря на завышенную цену, вполне вероятно, что машина найдет своего покупателя, потому что сейчас в тренде раритетные автомобили отечественного автопрома от «копеек» до снятых с производства «Приор».

Стоит отметить, что в советские годы отечественный автопром практически не отличался всевозможными «специальными сериями» и «особыми исполнениями» в том виде, в каком они присутствуют сегодня. Но автомобиль ВАЗ-2109-91 с установленным на нем роторным мотором Ванкеля по-новому раскрыл потенциал «девятки».

ВАЗ-2109
ВАЗ-2109

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: kazan.aif.ru

Фото: Avito

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За РулемСветлана Тарасенко
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