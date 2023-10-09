Редчайший УАЗ Explorer – такой продавали только за рубежом

На видео показали УАЗ Explorer, который создала итальянская фирма Martorelli

Легендарный УАЗ-3151 (до 1985 года – УАЗ-469) экспортировался во многие страны мира. Но при всех выдающихся внедорожных качествах, совокупностью потребительских свойств он, как и другие советские машины, избалованного европейского покупателя не очень устраивал. Западные дистрибьюторы самостоятельно дорабатывали технику из СССР, в результате чего появилась масса различных «адаптированных» вариантов серийного УАЗа.

Особенно преуспели в тюнинге ульяновских джипов итальянцы. Компания братьев Марторелли еще со времен ГАЗ-69 продавала и стандартные, и собственноручно доработанные внедорожники Советского Союза.

УАЗ Explorer от Martorelli

Примерный список доработок Martorelli по УАЗ-3151:

полная перекраска кузова

литые диски, новые шины

новые сиденья, особые элементы салона

пластиковая крыша с окнами вместо тента (опция)

дизельный мотор

Линейка дизелей для УАЗ от Martorelli:

Peugeot (72 л.с.)

Venturi Motori (2,4 л, 100 л.с.)

FIAT (2 л, 112 л.с.)

Модификацию с третьим мотором называли, ни много ни мало, UAZ Racing... Вообще линейка «итало-УАЗов» была столь эффектной, что в 1990-м году сам УАЗ запустил в продажу модификацию по лекалам Martorelli: жесткий верх, дизель Venturi Motori, новые колеса... Но для отечественного покупателя такая машина оказалась слишком дорогой.

А как еще дорабатывали УАЗы за рубежом? Сообщество «За рулем» ВКонтакте подготовило на эту тему небольшое видео:

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Фото: из архива «За рулем»