Редчайший УАЗ Explorer – такой продавали только за рубежом
Легендарный УАЗ-3151 (до 1985 года – УАЗ-469) экспортировался во многие страны мира. Но при всех выдающихся внедорожных качествах, совокупностью потребительских свойств он, как и другие советские машины, избалованного европейского покупателя не очень устраивал. Западные дистрибьюторы самостоятельно дорабатывали технику из СССР, в результате чего появилась масса различных «адаптированных» вариантов серийного УАЗа.
Особенно преуспели в тюнинге ульяновских джипов итальянцы. Компания братьев Марторелли еще со времен ГАЗ-69 продавала и стандартные, и собственноручно доработанные внедорожники Советского Союза.
Примерный список доработок Martorelli по УАЗ-3151:
- полная перекраска кузова
- литые диски, новые шины
- новые сиденья, особые элементы салона
- пластиковая крыша с окнами вместо тента (опция)
- дизельный мотор
Линейка дизелей для УАЗ от Martorelli:
- Peugeot (72 л.с.)
- Venturi Motori (2,4 л, 100 л.с.)
- FIAT (2 л, 112 л.с.)
Модификацию с третьим мотором называли, ни много ни мало, UAZ Racing... Вообще линейка «итало-УАЗов» была столь эффектной, что в 1990-м году сам УАЗ запустил в продажу модификацию по лекалам Martorelli: жесткий верх, дизель Venturi Motori, новые колеса... Но для отечественного покупателя такая машина оказалась слишком дорогой.
А как еще дорабатывали УАЗы за рубежом? Сообщество «За рулем» ВКонтакте подготовило на эту тему небольшое видео:
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Фото: из архива «За рулем»
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
дорогой при покупке
нет