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Редчайший УАЗ Explorer – такой продавали только за рубежом

На видео показали УАЗ Explorer, который создала итальянская фирма Martorelli

Легендарный УАЗ-3151 (до 1985 года – УАЗ-469) экспортировался во многие страны мира. Но при всех выдающихся внедорожных качествах, совокупностью потребительских свойств он, как и другие советские машины, избалованного европейского покупателя не очень устраивал. Западные дистрибьюторы самостоятельно дорабатывали технику из СССР, в результате чего появилась масса различных «адаптированных» вариантов серийного УАЗа.

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Особенно преуспели в тюнинге ульяновских джипов итальянцы. Компания братьев Марторелли еще со времен ГАЗ-69 продавала и стандартные, и собственноручно доработанные внедорожники Советского Союза.

УАЗ Explorer от Martorelli
УАЗ Explorer от Martorelli

Примерный список доработок Martorelli по УАЗ-3151:

  • полная перекраска кузова
  • литые диски, новые шины
  • новые сиденья, особые элементы салона
  • пластиковая крыша с окнами вместо тента (опция)
  • дизельный мотор

Линейка дизелей для УАЗ от Martorelli:

  • Peugeot (72 л.с.)
  • Venturi Motori (2,4 л, 100 л.с.)
  • FIAT (2 л, 112 л.с.)

Модификацию с третьим мотором называли, ни много ни мало, UAZ Racing... Вообще линейка «итало-УАЗов» была столь эффектной, что в 1990-м году сам УАЗ запустил в продажу модификацию по лекалам Martorelli: жесткий верх, дизель Venturi Motori, новые колеса... Но для отечественного покупателя такая машина оказалась слишком дорогой.

А как еще дорабатывали УАЗы за рубежом? Сообщество «За рулем» ВКонтакте подготовило на эту тему небольшое видео:

Смотрите ролик в VK Видео:

  • «За рулем» можно смотреть в популярном формате VK Клипы

Фото: из архива «За рулем»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

+1