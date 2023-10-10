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В Сети опубликовали видео краш-теста Нивы

В открытом доступе появились кадры фронтальных краш-тестов внедорожников Нива

Фронтальные краш-тесты внедорожников ВАЗ-21213 и ВАЗ-2131 проводил НТЦ АВТОВАЗа на ударной катапульте в Тольятти в 1998 году. Отметим, что показанные испытания едва ли можно отнести к проводимым по требованиями ЕЭК ООН, как сообщает ресурс, выложивший ремастеринг видеозаписи.

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Скорее, речь об испытаниях по советским нормам, предусматривающим удар в несминаемый барьер (в системе ЕЭК ООН он деформируемый). Удары в деформируемый барьер и с частичным перекрытием считаются более реалистичными.

Стоит вспомнить, что Ниву испытывали и по требованиям, близким к системе Euro NCAP, наиболее распространенной в мире в настоящее время. Внедорожник, разработанный в 1970-х, высоких результатов показать не смог.

Именно это обстоятельство фактически перекрывало для АВТОВАЗа возможность экспорта этой модели на Запад. Однако вплоть до февраля 2022 года весьма популярная в Европе Нива продолжала продаться за рубежом силами частных компаний.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: LADA Niva Documentary

Видео: 4x4 NIVA-TV

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+25