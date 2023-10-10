В Сети опубликовали видео краш-теста Нивы

В открытом доступе появились кадры фронтальных краш-тестов внедорожников Нива

Фронтальные краш-тесты внедорожников ВАЗ-21213 и ВАЗ-2131 проводил НТЦ АВТОВАЗа на ударной катапульте в Тольятти в 1998 году. Отметим, что показанные испытания едва ли можно отнести к проводимым по требованиями ЕЭК ООН, как сообщает ресурс, выложивший ремастеринг видеозаписи.

Скорее, речь об испытаниях по советским нормам, предусматривающим удар в несминаемый барьер (в системе ЕЭК ООН он деформируемый). Удары в деформируемый барьер и с частичным перекрытием считаются более реалистичными.

Стоит вспомнить, что Ниву испытывали и по требованиям, близким к системе Euro NCAP, наиболее распространенной в мире в настоящее время. Внедорожник, разработанный в 1970-х, высоких результатов показать не смог.

Именно это обстоятельство фактически перекрывало для АВТОВАЗа возможность экспорта этой модели на Запад. Однако вплоть до февраля 2022 года весьма популярная в Европе Нива продолжала продаться за рубежом силами частных компаний.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: LADA Niva Documentary

Видео: 4x4 NIVA-TV