В Сети опубликовали видео краш-теста Нивы
Фронтальные краш-тесты внедорожников ВАЗ-21213 и ВАЗ-2131 проводил НТЦ АВТОВАЗа на ударной катапульте в Тольятти в 1998 году. Отметим, что показанные испытания едва ли можно отнести к проводимым по требованиями ЕЭК ООН, как сообщает ресурс, выложивший ремастеринг видеозаписи.
Скорее, речь об испытаниях по советским нормам, предусматривающим удар в несминаемый барьер (в системе ЕЭК ООН он деформируемый). Удары в деформируемый барьер и с частичным перекрытием считаются более реалистичными.
Стоит вспомнить, что Ниву испытывали и по требованиям, близким к системе Euro NCAP, наиболее распространенной в мире в настоящее время. Внедорожник, разработанный в 1970-х, высоких результатов показать не смог.
Именно это обстоятельство фактически перекрывало для АВТОВАЗа возможность экспорта этой модели на Запад. Однако вплоть до февраля 2022 года весьма популярная в Европе Нива продолжала продаться за рубежом силами частных компаний.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: LADA Niva Documentary
Видео: 4x4 NIVA-TV
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!