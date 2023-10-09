Бронированный «шестисотый» Березовского продают за 7 миллионов
В Москве продают Mercedes-Benz W140, принадлежавший почившему олигарху. Бронированный автомобиль в комплектации S 600 Guard оценили в 7 млн рублей.
Березовский был первым владельцем премиального седана, всего же владельцев было трое, и при этом 8 записей в ПТС при смене номерных знаков. Два раза номер на автомобиле были с российским флагом.
Особенность седана — заводская бронекапсула: автомобиль выдерживает обстрел в упор из автомата Калашникова. Бронекапсула защищает от подрыва взрывного устройства эквивалентом до 4 кг тротила под днищем. У седана богатая комплектация с раздельными задними креслами, экранами в подголовниках и телефоном. К нему прилагаются два комплекта резины. Автомобиль был произведен в середине 1996, в первый раз на учет его ставили в 1997 году.
Из недостатков: кузов перекрашивали у дилера, есть царапина на заднем бампере и заднем левом окне, кое-где отслоилась краска на молдинге дверей, есть погрешности в окрасе. Но в целом машина в хорошем состоянии, в том числе техническом.
Под капотом Мерседеса 6-литровый мотор V12 (394 л.с.) и 4-ступенчатый автомат, привод задний. Пробег совсем небольшой – 42 тыс. км.
Любопытно, что продавец сразу предупреждает о стоимости владения, в месяц на это уйдет 16 тыс. рублей.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник фото: avito.ru
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости