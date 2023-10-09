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Бронированный «шестисотый» Березовского продают за 7 миллионов

На торги выставлен Mercedes-Benz W140, принадлежавший Борису Березовскому

В Москве продают Mercedes-Benz W140, принадлежавший почившему олигарху. Бронированный автомобиль в комплектации S 600 Guard оценили в 7 млн рублей.

Березовский был первым владельцем премиального седана, всего же владельцев было трое, и при этом 8 записей в ПТС при смене номерных знаков. Два раза номер на автомобиле были с российским флагом.

Особенность седана — заводская бронекапсула: автомобиль выдерживает обстрел в упор из автомата Калашникова. Бронекапсула защищает от подрыва взрывного устройства эквивалентом до 4 кг тротила под днищем. У седана богатая комплектация с раздельными задними креслами, экранами в подголовниках и телефоном. К нему прилагаются два комплекта резины. Автомобиль был произведен в середине 1996, в первый раз на учет его ставили в 1997 году.

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Из недостатков: кузов перекрашивали у дилера, есть царапина на заднем бампере и заднем левом окне, кое-где отслоилась краска на молдинге дверей, есть погрешности в окрасе. Но в целом машина в хорошем состоянии, в том числе техническом.

Под капотом Мерседеса 6-литровый мотор V12 (394 л.с.) и 4-ступенчатый автомат, привод задний. Пробег совсем небольшой – 42 тыс. км.

Любопытно, что продавец сразу предупреждает о стоимости владения, в месяц на это уйдет 16 тыс. рублей.



В помощь военным водителям...

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Источник фото: avito.ru


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За РулемАлексеева Елена
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