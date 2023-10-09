Автомобиль агента 007 Aston Martin DBX выставлен на продажу за 28,9 млн рублей

Сын первого президента Татарстана продает Aston Martin DBX с пробегом 224 км

Генеральный директор «Татавтодор» и сын государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева — Айрат, выставил на продажу свой внедорожник Aston Martin DBX за рекордные 28,9 млн рублей.

По информации, автомобиль был приобретен год назад в одном из московских автосалонов. Из текста объявления следует, что пробег автомобиля составляет всего 224 км. У внедорожника расширенный пакет карбон.

Aston Martin DBX Aston Martin DBX

Продавец четко дал понять, что вариант обмена не рассматривается, как и предложения дилеров о постановке автомобиля на комиссию. Подчеркивается, что месяц обслуживания обойдется новому владельцу в 15,4 тысячи рублей, а за год придется выложить уже 185 тысяч рублей.

Стоит отметить, что сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева входят в рейтинг 2023 самых богатых людей мира по версии Forbes. Состояние обоих оценивается в 1,4 млрд долларов, они занимают в списке 2020-е место. Айрат Шаймиев в 2002 году был признан лучшим автогонщиком России, но он ненадолго задержался в гоночном спорте.

Aston Martin DBX Aston Martin DBX

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Mash_Iptash

Фото: Avito