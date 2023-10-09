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Aston Martin DBXАвтомобиль агента 007 Aston Martin DBX выставлен на продажу за 28,9 млн рублей
Сын первого президента Татарстана продает Aston...

Автомобиль агента 007 Aston Martin DBX выставлен на продажу за 28,9 млн рублей

Сын первого президента Татарстана продает Aston Martin DBX с пробегом 224 км

Генеральный директор «Татавтодор» и сын государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева — Айрат, выставил на продажу свой внедорожник Aston Martin DBX за рекордные 28,9 млн рублей.

По информации, автомобиль был приобретен год назад в одном из московских автосалонов. Из текста объявления следует, что пробег автомобиля составляет всего 224 км. У внедорожника расширенный пакет карбон.

Aston Martin DBX
Aston Martin DBX
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Продавец четко дал понять, что вариант обмена не рассматривается, как и предложения дилеров о постановке автомобиля на комиссию. Подчеркивается, что месяц обслуживания обойдется новому владельцу в 15,4 тысячи рублей, а за год придется выложить уже 185 тысяч рублей.

Стоит отметить, что сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева входят в рейтинг 2023 самых богатых людей мира по версии Forbes. Состояние обоих оценивается в 1,4 млрд долларов, они занимают в списке 2020-е место. Айрат Шаймиев в 2002 году был признан лучшим автогонщиком России, но он ненадолго задержался в гоночном спорте.

Aston Martin DBX
Aston Martin DBX

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Источник: Mash_Iptash

Фото: Avito

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