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Юрист напомнил, когда вступает в силу постановление о лишении прав

С получения документа о лишении прав остается еще 10 дней для обжалования

Суд обязан вручить копию постановления о лишении прав водителю, напомнил юрист Сергей Смирнов. С даты получения этой копии у водителя остается 10 дней для подачи жалобы.

На время рассмотрения жалобы постановление считается не вступившим в законную силу, и водитель все это время может водить автомобиль.

После рассмотрения жалобы в апелляционном порядке (если жалоба оставлена без удовлетворения) постановление вступает в законную силу, и садиться за руль уже нельзя.

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В случае же, когда водитель не обжаловал постановление, оно вступает в силу ровно через 10 дней после получения копии. В течение трех дней с момента вступления постановления в силу водитель обязан сдать водительское удостоверение в подразделение Госавтоинспекции.

Сделать это нужно как можно скорее, так как это в интересах водителя. Именно с даты сдачи водительского удостоверения начинает отсчитываться срок лишения прав (статья 32.7 КоАП РФ).

Причем это ответственность самого нарушителя, ГИБДД не обязана напоминать водителю о необходимости сдать права.

Юрист напомнил, что, если удостоверение вообще не сдать, срок лишения будет длиться вечно.

Отсчет срока лишения права управления возобновится после того, как водитель:

  • сдаст права
  • права изымут сотрудники ДПС, например, при проверке документов
  • подаст заявление об утере водительского удостоверения.

А вот садиться за руль «лишенцу» не стоит: его ждет достаточно жесткое наказание – штраф в 30 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов (часть 2 статьи 12.7 КоАП РФ).

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Источник: Про правила/Telegram

Фото: Александр Артёменков/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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