Юрист напомнил, когда вступает в силу постановление о лишении прав
Суд обязан вручить копию постановления о лишении прав водителю, напомнил юрист Сергей Смирнов. С даты получения этой копии у водителя остается 10 дней для подачи жалобы.
На время рассмотрения жалобы постановление считается не вступившим в законную силу, и водитель все это время может водить автомобиль.
После рассмотрения жалобы в апелляционном порядке (если жалоба оставлена без удовлетворения) постановление вступает в законную силу, и садиться за руль уже нельзя.
В случае же, когда водитель не обжаловал постановление, оно вступает в силу ровно через 10 дней после получения копии. В течение трех дней с момента вступления постановления в силу водитель обязан сдать водительское удостоверение в подразделение Госавтоинспекции.
Сделать это нужно как можно скорее, так как это в интересах водителя. Именно с даты сдачи водительского удостоверения начинает отсчитываться срок лишения прав (статья 32.7 КоАП РФ).
Причем это ответственность самого нарушителя, ГИБДД не обязана напоминать водителю о необходимости сдать права.
Юрист напомнил, что, если удостоверение вообще не сдать, срок лишения будет длиться вечно.
Отсчет срока лишения права управления возобновится после того, как водитель:
- сдаст права
- права изымут сотрудники ДПС, например, при проверке документов
- подаст заявление об утере водительского удостоверения.
А вот садиться за руль «лишенцу» не стоит: его ждет достаточно жесткое наказание – штраф в 30 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов (часть 2 статьи 12.7 КоАП РФ).
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Про правила/Telegram
Фото: Александр Артёменков/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости