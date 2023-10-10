Подведены итоги форума TAXI-2023. Сделаны выводы
Мероприятие объединило более 1500 участников из 78 регионов страны.
Сложное время и межструктурные проблемы объединили таксомоторное сообщество, привлекли на форум TAXI-2023 представителей всех уровней власти и ряда ведомств.
Выяснилось, что инфраструктурные проблемы на местах тормозят легализацию отрасли не меньше, а даже больше, чем инертное отношение нелегальных перевозчиков к выходу из тени.
В 63% регионов соответствующие нормативные документы в стадии доработки, в 14% – не изданы. За первый месяц в реестр внесено более 15,6 тысячи транспортных средств и 1,3 тысячи перевозчиков. Динамика неплохая, но при этом около 40 регионов еще только начинают эту работу.
За месяц в реестре зарегистрировались более 600 самозанятых водителей такси. Этот процесс призван сделать рынок перевозок более чистым и безопасным. Однако, на практике, эти водители сталкиваются с трудностями в получении разрешения на работу в сфере пассажирских перевозок из-за отсутствия у них необходимой усиленной квалифицированной электронной подписи.
Оказалось, что получить ее совсем непросто. Это стало одним из серьезнейших барьеров для легализации самозанятых и причиной роста дефицита водителей.
Заметную роль в общей негативной повестке играет повышение цен на услуги такси. Это вызывает недовольство у пассажиров такси.
Выводы
Совместная работа бизнеса такси, представителей власти и ведомств позволила прийти к следующим выводам:
- необходимо принять меры по предотвращению роста дефицита водителей такси
- нужно решать проблемы со страхованием такси
- модернизировать подходы к проведению пред- и послерейсовых медицинских осмотров водителей
- изменить подход к техническим осмотрам автомобилей.
Также на конференции было отмечено, что существующая система перегружена устаревшими требованиями и приводит к массовой фальсификации путевых листов по всей стране.
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Источник: Общественный Совет по развитию такси
Фото: А.Белкин/Бизнес Online/ТАСС
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