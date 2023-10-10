#
Выходные/отпускБренд годаАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне берут все больше автокредитов на покупку авто китайских брендовРоссияне берут все больше автокредитов на покупку авто китайских брендов
ВТБ: На покупку китайских машин россияне берут...
Toyota HighlanderСтало известно, за сколько можно купить в РФ Toyota Highlander из Китая
Toyota Highlander с 248-сильным мотором оценили...
Преемник Volkswagen под новым брендом будет продавать в РФ электромобили из КНРПреемник Volkswagen под новым брендом будет продавать в РФ электромобили из КНР
AGR Automotive Group запустит в России продажи...

В октябре выросли цены на доступные автомобили на российском авторынке

Geely Coolray подорожал в октябре 2023 года до 2,33 млн рублей

На российском авторынке практически не осталось предложений ниже 2 млн рублей. В октябре рост цен коснулся не только российских UAZ Patriot и Lada Vesta, но и ряда зарубежных автомобилей.

На ценообразование влияют и ослабление рубля на фоне колебаний валют, и повышение с 1 августа 2023 года утилизационного сбора. В частности, цена на Lada Vesta Cross в топовом исполнении Techno на старте продаж составляла 1,685 млн рублей. В сентябре автомобиль стоит уже 1,705 млн рублей, а в октябре официальная цена дошла до 1,818 млн рублей.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За сколько реально продают кроссоверы Haval – рейд по автосалонам

Производитель оправдывает рост цен расширением списка опций, цены на остальные модели Lada с сентября не изменились.

В 2023 году одним из бестселлеров российского авторынка стал компактный китайский кроссовер Geely Coolray. Его стоимость с октября 2023 составляет минимум 2,33 млн рублей, хотя еще летом машину можно было приобрести за 2,165 млн рублей при условии оплаты наличными.

Еще один китайский седан, BAIC U5 Plus, продавался за 1,7 млн рублей, но в октябре за него уже просят минимум 2,045 млн рублей, причем за базовую комплектацию. Другие модели BAIC тоже подорожали. Цены на кроссовер X35, например, стартуют от 2,2 млн рублей.

Источник: Autonews.ru

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Coolray

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв