В октябре выросли цены на доступные автомобили на российском авторынке

Geely Coolray подорожал в октябре 2023 года до 2,33 млн рублей

На российском авторынке практически не осталось предложений ниже 2 млн рублей. В октябре рост цен коснулся не только российских UAZ Patriot и Lada Vesta, но и ряда зарубежных автомобилей.

На ценообразование влияют и ослабление рубля на фоне колебаний валют, и повышение с 1 августа 2023 года утилизационного сбора. В частности, цена на Lada Vesta Cross в топовом исполнении Techno на старте продаж составляла 1,685 млн рублей. В сентябре автомобиль стоит уже 1,705 млн рублей, а в октябре официальная цена дошла до 1,818 млн рублей.

Производитель оправдывает рост цен расширением списка опций, цены на остальные модели Lada с сентября не изменились.

В 2023 году одним из бестселлеров российского авторынка стал компактный китайский кроссовер Geely Coolray. Его стоимость с октября 2023 составляет минимум 2,33 млн рублей, хотя еще летом машину можно было приобрести за 2,165 млн рублей при условии оплаты наличными.

Еще один китайский седан, BAIC U5 Plus, продавался за 1,7 млн рублей, но в октябре за него уже просят минимум 2,045 млн рублей, причем за базовую комплектацию. Другие модели BAIC тоже подорожали. Цены на кроссовер X35, например, стартуют от 2,2 млн рублей.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Depositphotos