24-летнюю Волгу продают в России дороже новой Lada Vesta
В России продают ГАЗ-3110 Волга 1999 года выпуска. Хозяин оценил автомобиль в 1,6 млн рублей – дороже, чем новая Lada Vesta. Столь высокий ценник объясняется пробегом: он составляет всего 92 км.
У седана было всего два владельца. По данным Авто.ру, у второго из них «капсула времени» оказалась менее трех месяцев назад. Не исключено, что автомобиль получен в наследство. Сейчас машина находится в Москве.
ГАЗ-3110 укомплектован инжекторным двигателем 2,5 л мощностью 150 л. с. и пятиступенчатой механикой.
Хозяин указал в объявлении, что готов к торгу, а также к обмену Волги на легкий грузовик наподобие Ford Transit, Fiat Ducato или Renault Master. Также он готов рассмотреть для обмена продукцию ГАЗа – ГАЗель Некст, ГАЗель или Соболь в хорошем состоянии.
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Источник, фото: Авто.ру
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