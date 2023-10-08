Волга с двумя моторами! Видео о секретном советском эксперименте
Идея применения в автомобиле ГАЗ-24 Волга двух двигателей появилась в НАМИ в середине 1980-х. Заключалась она вовсе не в увеличении мощности – ученые думали, можно ли сократить расход топлива путем... отключения части цилиндров!
В качестве ходового макета взяли списанную Волгу и поставили в распиленную и перекроенную «подкапотку» два последовательно соединенных двигателя ВАЗ-2101 мощностью 59 л.с. каждый. Рабочий объем получился практически тот же, что у стандартной волговской «четверки» ЗМЗ-24Д, она же ЗМЗ-402.
Движки соединялись между собой через муфту, отсоединяющую передний двигатель от заднего. На испытаниях выяснилось, что Волга с такой силовой установкой тратит лишь 11,1 л/100 км вместо штатных 15 литров – двухмоторка оказалась на 26% экономичнее обычной Волги!
На следующем прототипе уже использовали более компактные роторно-поршневые ВАЗ-311, которые вставали под капот Волги точно так же, последовательно, но уже без какой-либо перекройки передка... Жаль, лихие 1990-е поставили крест и на этом перспективном проекте.
Источник: Гора автофактов
Фото: скриншот видео YouTube
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