#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BMWВ России снова можно купить BMW с официальной гарантией
Автодом BMW предлагает гарантию от дилера на...
Катамаран-электроход «Белояр»Прогулочная «яхта премиум-класса» будет курсировать по Волге
На ярославской верфи «Паритет-Центр» спущен на...
Волга с двумя моторами! Видео о секретном советском экспериментеВолга с двумя моторами! Видео о секретном советском эксперименте
В Сети рассказали о том, зачем в СССР на Волгу...

Волга с двумя моторами! Видео о секретном советском эксперименте

В Сети рассказали о том, зачем в СССР на Волгу ставили два двигателя от Жигулей

Идея применения в автомобиле ГАЗ-24 Волга двух двигателей появилась в НАМИ в середине 1980-х. Заключалась она вовсе не в увеличении мощности – ученые думали, можно ли сократить расход топлива путем... отключения части цилиндров!

В качестве ходового макета взяли списанную Волгу и поставили в распиленную и перекроенную «подкапотку» два последовательно соединенных двигателя ВАЗ-2101 мощностью 59 л.с. каждый. Рабочий объем получился практически тот же, что у стандартной волговской «четверки» ЗМЗ-24Д, она же ЗМЗ-402.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Уникальный лимузин «Волга» ограниченной серии выставлен на продажу в Кирове

Движки соединялись между собой через муфту, отсоединяющую передний двигатель от заднего. На испытаниях выяснилось, что Волга с такой силовой установкой тратит лишь 11,1 л/100 км вместо штатных 15 литров – двухмоторка оказалась на 26% экономичнее обычной Волги!

На следующем прототипе уже использовали более компактные роторно-поршневые ВАЗ-311, которые вставали под капот Волги точно так же, последовательно, но уже без какой-либо перекройки передка... Жаль, лихие 1990-е поставили крест и на этом перспективном проекте.

Источник: Гора автофактов

Фото: скриншот видео YouTube

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0