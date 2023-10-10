Auto Tuning Show – известны даты проведения!
В Москве пройдет большая выставка тюнинга – Auto Tuning Show
Организаторы грандиозной выставки автомобильного тюнинга объявили даты проведения мероприятия в этом году. Сообщается, что Auto Tuning Show 2023 пройдет в Crocus Expo в течение двух дней – 14 и 15 октября. Итак, что нам обещают?
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«На площадке в 12 000 кв. м соберется более двухсот участников. Людей, для которых автомобиль – это, в первую очередь, средство самовыражения, а уж потом – средство передвижения», – сообщает пресс-служба Auto Tuning Show.
Вот что будет в программе:
- множество экспонатов – от тюнингованных Жигулей до профессионально подготовленных дрифт-каров
- мастер-классы от экспертов автомира, паблик-токи со знаменитыми автоблогерами
- развлекательная программа с участием Twerk Tuning Session
- конкурсы с призами от партнеров мероприятия.
Словом, неравнодушным к теме тюнинга москвичам и гостям столицы имеет смысл распланировать ближайший уикенд уже сейчас. Программа и билеты – на сайте autotuning-show.ru
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Фото: Auto Tuning Show
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