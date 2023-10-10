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Теперь за этот индикатор на панели приборов машину отправят на штрафстоянку

«За рулем»: ГИБДД отправит машину на штрафстоянку, если горит лампа АБС

До 1 сентября горящие на панели приборов лампочки могли волновать только владельца машины, но теперь вступило в силу постановление Правительства РФ от 27.05.2023 г. № 837, являющееся приложением к ПДД.

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И теперь законом запрещена эксплуатация автомобиля, если на панели горит световой индикатор неисправности АБС. Эту неисправность инспектор устанавливает визуально, иногда (необязательно) делает фото на телефон. Штраф – по ст. 12.5.2 (500 рублей) и штрафстоянка.

«Практика показала, что сотрудники ГИБДД знают о сложностях с запчастями и ограничиваются предупреждениями. Однако на неисправности, которые влекут за собой перемещение на спецстоянку, водителям стоит обратить внимание и содержать АБС (и вообще тормозную систему), гидроусилитель руля, стеклоочистители и световые приборы в исправном состоянии. Это должно стать нормой жизни», – считает эксперт.

А как еще инспектор ГИБДД определяет неисправности, за которые можно «заехать» на штрафстоянку? Читаем!

Фото: АВТОВАЗ

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