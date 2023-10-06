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Как инспекторы ГИБДД будут определять неисправность на дороге

Это надо знать водителям, чтобы не угодить на штрафстоянку.

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Какой автомобилист не ездил с «джеки чаном» на приборной панели, как в народе называют горящий индикатор «check engine»? Загореться эта лампочка может по разным причинам, но до 1 сентября это никого не волновало, кроме самого автовладельца, которому предстояли расходы на диагностику и ремонт. Однако теперь всё изменилось.

Речь идет о постановлении Правительства РФ от 27.05.2023 г. № 837 – оно внесло изменения в Перечень неисправностей, который, как знают автомобилисты, является приложением к Правилам дорожного движения.

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Габарит все время горит вполнакала – ездить можно?

По большому счету, требования к автомобилям принципиально не изменились. Но есть нюансы.

1. Пункт 1.11. Про АБС.

 Запрещена эксплуатация автомобиля, если на приборной панели горит световой индикатор неисправности АБС. Определяется инспектором ДПС органолептически, то есть визуально. Для подтверждения инспектор может сделать фотографию на телефон, но это не обязательно. Штраф по ст. 12.5.2 (500 рублей) и штрафстоянка.

2. Течь в гидроусилителе (или электрогидроусилителе).

Тоже определяется визуально. Среди водителей ходит поверье, что такие течи обнаружить в ходе обычной дорожной проверки нельзя. Еще как можно! У некоторых машин течь можно увидеть при поднятом капоте, у других можно рассмотреть с помощью зеркальца на удочке. Да, такой инструмент давно в ходу у инспекторов. Так что если у вас там течёт – сходите к мастеру, дешевле будет! Иначе будете вызволять свой автомобиль из цепких рук сотрудников штрафстоянки.

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3. За установленный «колхозный» ксенон и раньше могли оштрафовать. А вот сейчас будут запрещать движение за неработающие габариты или стоп-сигналы в темное время суток, что тоже определяется органолептически.

Проще говоря, если у вас не работают габариты или стоп-сигналы, то в вечернее время первый же инспектор – ваш. Правильнее и дешевле съездить на СТО и стоп-сигналы срочно починить. Другие водители скажут вам спасибо. Здесь важно отметить, что за одну перегоревшую лампочку заставлять ждать до утра не будут.

4. А вот за видеорегистратор не будут штрафовать.

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Глава ГИБДД Михаил Черников ясно дал понять автомобилистам, что маленькие видеорегистраторы не влияют на обзорность, поэтому риска штрафа нет:

«Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле – это не означает привлечение к ответственности. Это означает то, что сотрудник Госавтоинспекции должен сказать (водителю) «убери в другое место его». От того, что он выпишет штраф, мы все понимаем, не изменится ничего. И административное наказание не влияет на последующие какие-то действия».

5. Если вы едете в дождь или в снегопад и у вас не работает стеклоочиститель (а такое, к сожалению, бывает), то инспектор может вас остановить и запретить дальнейшее движение до улучшения погодных условий.

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Требование логичное, в дороге случается всякое, лучше с такой неисправностью никуда не ехать, дождь/снег переждать, а потом сразу поехать на сервис за починкой.

Остальные неисправности, включая езду на летней резине зимой и на шипованной зимней – летом, будут приводить к штрафу 500 рублей. Но запрещать ехать дальше на автомобиле никто не будет.

Последнее предупреждение

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Поскольку с момента введения новых правил прошел месяц, уже появился опыт общения «по-новому» водителей автомобилей, у которых обнаружена незначительная неисправность, с инспекторами. Практика показала, что сотрудники ГИБДД во всех известных мне случаях относятся с пониманием, знают о сложностях с поставками запасных частей к автомобилям, и штрафы не выписывают, ограничиваются предупреждениями.

Однако на неисправности, которые влекут за собой перемещение автомобиля на спецстоянку, водителям стоит обратить немедленное внимание и содержать АБС (и вообще тормозную систему), гидроусилитель руля, стеклоочистители и световые приборы в исправном состоянии. Это должно стать нормой жизни.

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  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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За РулемПетр Шкуматов
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