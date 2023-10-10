КАМАЗ реализовал в сентябре 2566 грузовиков

Продажи КАМАЗа упали на 8%, но концерн сохранил свое лидерство на рынке

Продажи грузовых машин КАМАЗ снизились на 8% в текущем году в сравнении с аналогичным периодом за 2022 год. Такие данные обнародовал «Автостат».

В сентябре было продано 2566 грузовых машин, годом ранее предприятие реализовало 2799 экземпляров. Несмотря на падение, отечественный производитель сохранил за собой лидерство на рынке грузовых машин, отмечают эксперты.

Согласно статистике «Автостата», с начала года продажи на рынке грузовых машин составили +81%, в период с января по сентябрь текущего года было продано 106 198 единиц техники, в 2022 году за этот же период — 58 563 машины.

В сегменте иномарок динамика роста грузовых машин на рынке составила 159%. В абсолютном выражении продажи выросли с 3661 до 9497 экземпляров, а доля увеличилась с 49% до 70%. За девять месяцев 2023 года в России реализовали 69 772 грузовика зарубежного производства, это на 188,6% больше, чем показатель 2022 года — 24 180 единиц.

После КАМАЗА на втором месте идет китайский Sitrak, выпускающий грузовики по лицензии немецкого бренда. Было продано 2215 грузовых машин (+379%). Третье место занимает китайский производитель грузовиков Shacman (Shaanxi) — он продал 2167 экземпляров, это на 97% больше, чем годом ранее (1102 единиц). Концерны FAW и Foton расположились на 4-м и 5-м местах с результатами 1776 машин и 802 соответственно.

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Источник: Avtostat-info.com