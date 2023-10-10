Китайские дилеры начали продажи кроссовера Haval Raptor
Сегодня, 10 октября, в Китае стартовали продажи кроссоверов Raptor автобренда Haval. Презентация новинки состоялась на автосалоне в Чэнду.
Цена Haval Raptor стартует от 160 тысяч юаней, это порядка 2,2 млн рублей по актуальному курсу. Предварительные продажи Raptor начались в августе текущего года. Всего за два месяца дилеры получили на внедорожник более 25 тысяч заказов.
Длина Raptor составляет 4680 мм при колесной базе 2738 мм, углы въезда и съезда равны 24 и 30 градусам соответственно. Китайский кроссовер способен преодолевать брод глубиной до 560 мм. В автомобиле гибридная силовая установка с двигателем объемом 1,5 л, мощностью 378 или 383 л.с (750 Нм) в зависимости от модификации. Максимальная дальность хода на чистой электротяге составляет 145 км.
В салоне кроссовера 13-дюймовая приборная панель, мультимедийная система с экраном в 15 дюймов и проекционный дисплей. В списке опций значатся панорамная крыша с люком, навигационная система и комплекс электронных ассистентов водителя.
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Источник, фото: Carnewschina.com
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