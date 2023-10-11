Покупаю машину с пробегом – кто оплатит техосмотр?

Отсутствие диагностической карты – весомый повод просить скидку при покупке

Как известно, с конца 2021 года упразднен обязательный техосмотр для частных автомобилей и мотоциклов. Однако есть ряд случаев, когда оформлять диагностическую карту все же придется. Например, если продается/покупается машина старше четырех лет. Кто в таком случае должен заниматься техосмотром, покупатель или продавец?

Скажем так: если у приобретаемого авто нет диагностической карты, после покупки необходимость прохождения техосмотра ляжет на нового владельца, заодно с хлопотами по постановке машины на учет. Поэтому отсутствие диагностической карты при приобретении машины возрастом более 4 лет – это хороший повод выбить скидку.

Рекомендуем изучить полный список нюансов, которые нужно знать о техосмотре в 2023 году.

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