Страховщикам ОСАГО грозят новые штрафы

Минэкономразвития поддержало проект о штрафах за отказ оформления полиса ОСАГО

Минэкономразвития согласилось с поправками в КоАП, которые предложил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Согласно им, для страховщиков ОСАГО, которые отказываются от заключения договора «автогражданки» из-за технических сбоев или при неполадках на сайте, предусматриваются штрафы.

Должностные лица заплатят от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юридические – 100-300 тыс. рублей. Также страховщиков будут штрафовать за нарушение сроков выдачи страхового полиса и непредоставление бланков полисов страховым агентам и брокерам. Санкции для юрлиц составят 50 тыс. рублей, для должностных лиц – 10 тыс. рублей.

Минэкономразвития также предложило штрафовать страховщиков и за незаключение договоров ОСГОП (обязательное страхование ответственности перевозчиков перед пассажирами). Такую страховку с 1 сентября 2024 года должны будут приобретать таксисты.

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Источник: РГ

Фото: Freepik