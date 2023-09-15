Страховщиков накажут за «сбои» сайтов при покупке ОСАГО

Новый закон: уклонение от продажи ОСАГО повлечет штраф до 300 тысяч рублей

Согласно разработанному Советом Федерации законопроекту, который уже направлен в Правительство РФ, страховым компаниям, на сайтах которых при оформлении полисов ОСАГО онлайн вдруг происходят сбои, будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей.

С такими «сбоями» сталкиваются владельцы мотоциклов, начинающие водители с небольшим стажем и другие неудобные для бизнеса владельцы транспортных средств, страхование гражданской ответственности которых несет повышенные риски. Страховщики не вправе отказывать в продаже полиса ОСАГО, который является обязательным в нашей стране. Поэтому «сбои» для некоторых стали удобной лазейкой.

Автором законопроекта выступает глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он предлагает ввести в КоАП составы правонарушений именно за уклонение от оформления электронного полиса ОСАГО, коими и являются сбои.

Должностных лиц предлагается наказывать за сбои штрафами в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а юрлиц – штрафами в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает наказание для страховых компаний за непредоставление бланков полисов ОСАГО агентам и брокерам, а также за нарушение сроков выдачи страхового полиса. Штраф для должностных лиц составит 10 тысяч рублей, а для юрлиц – 50 тысяч рублей.

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Фото: Depositphotos

Источник: «Известия»