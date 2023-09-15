Назван лидер по негативным отзывам – Geely (и по положительным он тоже лидер)

Новое исследование показало, как россияне относятся к китайским автобрендам

В ходе исследования, проведенного сервисом мониторинга СМИ и соцсетей «ПрессИндекс», стало известно отношение к китайским автомобильным брендам: Changan, Dongfeng Motors, Great Wall, Hongqi, Jetour, Livan, Skywell, Tank, Voyah, Chery, Haval, Geely, GAC, FAW, Exeed, Omoda.

Лидером по числу упоминаний в СМИ и соцсетях стал бренд Chery (более 9 тысяч сообщений). Второе место занял FAW (2,6 тысячи сообщений). На третьем месте – Geely (более 2,5 тысячи сообщений). В пятерку лидеров также вошли бренды Haval (2,4 тысячи сообщений) и Exeed (2,1 тысячи сообщений).

Сообщения, в основной своей массе, носят нейтральный характер. Лидером же по количеству негативных сообщений стал Geely – почти 10% всех сообщений. Второе место по негативу досталось Chery (9% сообщений), а третье – FAW (почти 9% сообщений).

При этом Geely является также лидером по количеству положительных сообщений – 41,8% от всего количества публикаций. В ряде исследований отношения владельцев к своим автомобилям негатив связывают с завышенными ожиданиями от покупаемого автомобиля, которые могут не оправдываться.

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Фото: Geely

Источник: Sostav.ru