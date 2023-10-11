«С ними трудно зарабатывать»: глава РОАД раскрыл нюансы работы с китайцами

Подщеколдин: Китайские автобренды очень серьезно отстаивают свои интересы

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в ходе выступления на форуме «CarX: революция в автобизнесе» отметил, что после ухода из России большей части иностранных автокомпаний ситуация коренным образом поменялась. Большая часть дилеров была вынуждена переключиться на работу с китайскими брендами, но здесь есть свои нюансы.

По словам главы РОАД, они пришли в российский автобизнес с более сложными порядками, чем мы привыкли.

«Отсюда довольно много проблем, с ними трудно зарабатывать. Они отстаивают свои интересы очень серьезно. В некоторых вопросах они более жестко ведут бизнес: у них большая тренировка на внутреннем рынке, они привыкли к изощренной конкурентной борьбе», – отметил Подщеколдин.

Он также отметил, что китайские автопроизводители приходят в Россию с желанием продавать большие объемы, у них амбициозные планы. В то же время им приходится «перестраивать» отношение потребителей, которые до сих пор настороженно относятся к автомобилям из Китая.

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Источник: Автостат

Фото: Freepik