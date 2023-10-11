#
Выходные/отпускБренд годаАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стартовала Премия потребительского доверия Бренд года «За рулем»Стартовала Премия потребительского доверия Бренд года «За рулем»
Началось всенародное голосование за лучшие...
Автоэксперт: новый законопроект призван умерить непомерные «аппетиты» дилеровАвтоэксперт: новый законопроект призван умерить непомерные «аппетиты» дилеров
Дилеров на законодательном уровне обяжут...
Hyundai ExterОчередь на компактный кроссовер Hyundai Exter растянулась на 9 месяцев
Hyundai увеличит производство кроссовера Exter...

«С ними трудно зарабатывать»: глава РОАД раскрыл нюансы работы с китайцами

Подщеколдин: Китайские автобренды очень серьезно отстаивают свои интересы

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в ходе выступления на форуме «CarX: революция в автобизнесе» отметил, что после ухода из России большей части иностранных автокомпаний ситуация коренным образом поменялась. Большая часть дилеров была вынуждена переключиться на работу с китайскими брендами, но здесь есть свои нюансы.

По словам главы РОАД, они пришли в российский автобизнес с более сложными порядками, чем мы привыкли.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За сколько реально продают кроссоверы Haval – рейд по автосалонам
«Отсюда довольно много проблем, с ними трудно зарабатывать. Они отстаивают свои интересы очень серьезно. В некоторых вопросах они более жестко ведут бизнес: у них большая тренировка на внутреннем рынке, они привыкли к изощренной конкурентной борьбе», – отметил Подщеколдин.

Он также отметил, что китайские автопроизводители приходят в Россию с желанием продавать большие объемы, у них амбициозные планы. В то же время им приходится «перестраивать» отношение потребителей, которые до сих пор настороженно относятся к автомобилям из Китая.

Источник: Автостат

Фото: Freepik

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0