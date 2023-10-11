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Aurus Senat ждет рестайлинг

Мантуров: В мае 2024 года начнется производство обновленной версии Aurus Senat

В мае следующего года будет запущено производство рестайлинговой версии автомобиля премиум-класса Aurus Senat. Об этом в кулуарах форума «Микроэлектроника» сообщил вице-премьер, руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Каких-либо подробностей о предстоящих изменениях он не раскрыл.

Aurus Senat
Aurus Senat
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Aurus – первый российский бренд автомобилей класса «люкс», реализуется НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ. Серийное производство седанов Aurus Senat стартовало на заводе в Елабуге в мае 2021 года.

Стоимость нового Senat начинается от 40 млн рублей. Этот автомобиль, в том числе, рассматривается для замены парка служебных машин госслужащих.

Aurus Senat
Aurus Senat

Источник: Прайм

Фото: https://t.me/maximkadakov

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