Иранцы обсудили с Россией производство автомобилей и запчастей
В субботу в Тегеране прошла встреча заместителя министра промышленности, шахт и торговли Ирана Манучехра Мантеги с генеральным директором ФГУП НАМИ Федором Назаровым, замгендиректора по маркетингу предприятия НАМИ Николаем Шмидтом и другими представителями России.
Стороны обменялись мнениями по укреплению двустороннего сотрудничества в области производства автомобилей и автозапчастей.
На встрече присутствовали руководители иранских автомобилестроительных компаний Iran Khodro Industrial Group (IKCO) и SAIPA Automotive Group.Обсуждались вопросы сотрудничества ФГУП «НАМИ» России с IKCO и SAIPA и вопросы сертификации продукции компаний IKCO и SAIPA в России, снижения затрат на экспорт автомобилей в Россию и т. д.
Генеральный директор НАМИ отметил, что его предприятие является крупным центром по проведению комплексных испытаний беспилотных автомобилей с соблюдением требований международных стандартов.
Федор Назаров высоко оценил успехи иранского автопрома и отметил, что страны имеют большой потенциал для расширения сотрудничества. Замминистра промышленности Ирана предложил создать в его стране представительство российского НАМИ для проведения испытаний автомобилей и автокомпонентов.
В Иране активно идет работа по созданию электромобилей, что может стать основой для сотрудничества двух стран, добавил Мантеги.
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Источник: иранское агентство Tasnim
Фото: tasnimnews.com
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