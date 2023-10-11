Столкновение поездов в московском метро: виноват человеческий фактор
Причиной столкновения поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы стало неверное решение машиниста об отключении автоматической системы регулирования скорости. В результате аварии пострадали пять человек. Движение на салатовой ветке планируется возобновить в ближайшие часы.
«Определена причина наката поезда на станции метро "Печатники" — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров», – говорится в сообщении столичного Дептранса со ссылкой на руководителя Московского метро Виктора Козловского.
С совершением серьезной ошибки согласен и сам машинист, добавил глава столичного метрополитена, отметив при этом, что у него более 20 лет стажа и он является машинистом-инструктором.
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Источник: Дептранс Москвы
Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»
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