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В московском метро столкнулись два поезда: что произошло?

При столкновении двух поездов в московском метро пострадали четыре человека

На Люблинско-Дмитровской линии московского метро нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». Причиной стало столкновение двух поездов на станции «Печатники».

«Сегодня утром в 10:22 на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. В настоящее время нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». Все службы Мосметро работают над восстановлением движения на участке. Причины произошедшего установит специальная комиссия, — сообщили в столичном Дептрансе.
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ЧП вызвало переполох среди пассажиров, так как звучал оглушительный звук сигнализации, а на станции было небольшое задымление.

«Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка», - написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Позже стало известно, что пострадавшие в результате аварии все же есть, в частности подросток, у которого закрытая черепно-мозговая травма. По сообщению СМИ, таким образом число пострадавших увеличилось до 4 человек.

Источник: Дептранс Москвы

Фото: https://t.me/bbbreaking

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