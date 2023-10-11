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В России могут появиться автомобили Skoda казахстанской сборки

Завод «СарыаркаАвтопром» в Казахстане запустит в производство четыре модели Skoda

Марка Skoda вернется на рынок Казахстана, причем сразу с автомобилями локальной сборки. Об этом сообщила пресс-служба компании Skoda Auto, уточнив, что новым партнером по продажам и производству в Казахстане стала группа Allur.

На принадлежащем ей заводе «СарыаркаАвтопром» в Костанае планируется наладить сборку четырех моделей чешского производителя: кроссоверы Kodiaq, Karoq и Kamiq и Octavia. Первые машины должны сойти с конвейера в 2024 году.

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Также на следующий год запланировано открытие 15 дилерских центров Skoda. В первую очередь – в крупных городах, таких как Астана, Алматы, Шымкент и Костанай.

Завод «СарыаркаАвтопром» в Костанае
Завод «СарыаркаАвтопром» в Костанае

Отметим, что завод в Костанае – мультибрендовый, сейчас он выпускает машины пяти марок – JAC, Chevrolet, Kia, Lada и Jetour, причем последний добавился в 2023 году. Компания Skoda Auto работала в Казахстане с 2005 по 2021 год, реализовав за это время более 23 тысяч машин.

В следующем году Skoda откроет в Казахстане 15 дилерских центров, будут продавать четыре модели местной сборки
В следующем году Skoda откроет в Казахстане 15 дилерских центров, будут продавать четыре модели местной сборки

Пресс-служба отмечает, что машинокомплекты для завода в Костанае будут поставляться с двух чешских заводов Skoda – в Млада-Болеславе и Квасинах.

С апреля 2023 Казахстан прекратил поставки попадающих под санкции автомобилей в Россию, но это касалось реэкспортных машин – в основном, из Европы и Японии.

Фото: Skoda Auto

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За РулемИннокентий Кишкурно
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