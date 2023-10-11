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Автомобили начали страховать от военных рисков

В новых регионах машины защитили страхованием от военных рисков

На территориях новых субъектов России заработало страхование автомобилей от военных рисков. Пока механизм действует лишь в отношении грузовых автомобилей и грузов первой необходимости.

Как сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, сейчас проходит тестовый режим страхования, но уже заключены первые контракты. Он пояснил, что по сути создана новая страховая система, определяющая, что такое военные риски и как их компенсировать.

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Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов в свою очередь напомнил, что этот вопрос обсуждался еще в мае. По результатам обсуждения Минфину, ЦБ и Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) были даны рекомендации по разработке программы господдержки страхования военных рисков утраты или повреждения железнодорожного подвижного состава на всей территории России.

Источник: Прайм

Фото: Depositphotos

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