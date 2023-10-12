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КАМАЗ против «китайцев» – кто кого?

Модели КАМАЗа продолжают сдавать позиции грузовикам китайских брендов

На рынке новых грузовиков КАМАЗ продолжает удерживать общее лидерство, однако в рейтинге самых популярных моделей по-прежнему происходят тревожные для российского бренда перемены. Отметим, что еще в апреле текущего года самые продаваемые модели челнинских грузовиков КАМАЗ-65115 и КАМАЗ-43118 находились лишь на третьей и четвертой строчках рейтинга продаж.

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А по итогам сентября уже весь топ-5 грузовых бестселлеров заняли модели из Китая; КАМАЗ-43118 смог лишь разделить пятую строчку с FAW J7. Места с четвертого по второе заняли FAW J6, Shacman SX331 и Foton Auman.

Лидирующую позицию в очередной раз подтвердил Sitrak C7H с результатом 1656 проданных машин, тогда как годом ранее в сентябре дилеры продали всего 276 таких машин. Отметим, что три из вышеназванных китайских моделей, Foton и оба FAW, в прошлом сентябре вообще еще не продавались.

На седьмой строчке топ-10 расположился ГАЗ ГАЗон Next, а на девятой – еще одна модель из Набережных Челнов, КАМАЗ-5490. Все остальные модели в представленном рейтинге выпущены китайскими производителями. Напомним, что в 2022 году бренд Shacman/Shaanxi обошел КАМАЗ по продажам новой техники в лизинг.

Источник: Автостат Инфо

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