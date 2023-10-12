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Создан первый в мире гибридный мотоцикл

Гибридный Kawasaki Ninja 7 Hybrid скоро поступит в продажу

Kawasaki представила серийный гибридный мотоцикл Ninja 7 Hybrid. До сих пор серийно ггибридные байки не выпускались – либо бензиновые, либо полностью электрические.

Kawasaki Ninja 7 Hybrid
Kawasaki Ninja 7 Hybrid

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В основе гибридной силовой установки лежит бензиновый мотор объёмом 451 «кубик». Он дополнен 9-киловаттным электрическим двигателем (12 л.с.).

Kawasaki Ninja 7 Hybrid
Kawasaki Ninja 7 Hybrid

Мощность байка составляет 58 л.с., но при необходимости, благодаря электромотору и функции eBoost, она может кратковременно увеличиваться до 68 л.с. При этом электродвигатель дает мотоциклу огромный крутящий момент.

Kawasaki Ninja 7 Hybrid
Kawasaki Ninja 7 Hybrid

Коробка передач Ninja 7 Hybrid – шестиступенчатая, которая может работать и как роботизированная, и как механическая.

В итоге байк разгоняется как литровый (3-4 секунды до «сотни»), но при этом расходует топливо, как 250-кубовый, порядка 4 литров.

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Kawasaki Ninja 7 Hybrid может ездить и исключительно на электротяге, но запас хода при этом не уточняется. Другие два режима – экономичный и спортивный.

Больше информации о новом Kawasaki Ninja 7 Hybrid появится перед стартом продаж.

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Фото: Kawasaki

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За РулемКирилл Панов
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