В России вновь подорожали автомобили JAC: второй раз за осень

Модели JAC подорожали в России на сумму от 29 тыс. до 119 тыс. рублей

В России китайский бренд JAC второй за осень увеличил цену на свои автомобили. Повышение коснулось большинства моделей, которые продаются в России. В среднем цены возросли на 29-119 тыс. рублей.

К примеру, JAC J7 первого поколения в версии Comfort подорожал на 69 тыс. рублей и теперь стоит 2,399 млн рублей. В люксовой комплектации Luxury лифтбек прибавил в цене 119 тыс. рублей и теперь за него придется выложить 2,599 млн рублей. При этом стоимость базовой версии JAC J7 первого поколения осталась без изменений — 2,129 млн рублей.

Также на 69 тыс. рублей выросла цена JAC JS6 первого поколения в топовой версии Luxury – теперь он стоит 3,199 млн рублей. А вот в базовой комплектации Comfort он подешевел на 1 тыс. рублей –до 2,929 млн рублей.

Среднеразмерный пикап JAC T8 Pro тоже прибавил в цене (+29 тыс. рублей) и теперь продается за 3,199 млн рублей.

Предыдущее подорожание автомобилей JAC в сентябре 2023 года было более существенным: тогда четыре модели марки прибавили в цене от 6,8 до 10,4%.

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Источник: Автоновости дня