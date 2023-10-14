Один из трех в мире! Видео об уникальном Икарусе-«гармошке»

Музей транспорта Москвы показал видео о реставрации уникального «Икарус-180»

«За рулем» уже рассказывал читателям о восстановленном автобусе «Икарус-180». Вкратце напомним: выпускались такие машины в Венгрии с 1966 по 1973 годы, а в Москве появились в 1968-м. «Гармошка» поражала вместительностью – «по паспорту» она была способна увезти 200 пассажиров, а фактически зачастую получалось куда больше.

Увы, к жесткой советской эксплуатации, а также к влажному холодному климату «сто восьмидесятые» были приспособлены не очень. Незадолго до Олимпиады-80 их списали и отправили на утилизацию. Сейчас таких машин в мире сохранилось всего три.

Через что прошел редчайший на сегодня экземпляр и как он был отреставрирован, рассказывают в новом видео специалисты Музея транспорта Москвы. Отметим, что увидеть первую в СССР массовую «гармошку» можно на экскурсиях в фонды музея, они проходят по воскресеньям в 14:00.

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Источник: Музей транспорта Москвы

Фото: скрин шот видео VK