Yamaha Tricera – самый странный трицикл
Трехколесный концепткар с двумя колесами спереди и одним колесом сзади выглядит как транспорт из научной фантастики.
Yamaha пока не сообщает, каким двигателем оснащен трицикл, но рассказала, что заднее и передние колеса могут поворачиваться в одном направлении или в противоположных друг другу, что повышает маневренность и устойчивость на виражах.
Но управление задним колесом можно полностью отключить, и оно будет просто стоять прямо.
Yamaha Tricera оснащен двумя небольшими аэроэкранами, угол подъема которых зависит от скорости. Благодаря им встречный поток воздуха проходит над головой водителя и пассажира. То есть, ездить на трицикле можно в открытом шлеме без визора.
Панель приборов вмонтирована в рулевое колесо. Это должно быть удобно, так как руль у трицикла не делает полный оборот.
Больше о Yamaha Tricera мы узнаем на выставке Japan Mobility Show (Японское автошоу).
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Фото: Yamaha
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