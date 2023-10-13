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Yamaha Tricera – самый странный трицикл

Новый трицикл Yamaha может рулить всеми колесами

Трехколесный концепткар с двумя колесами спереди и одним колесом сзади выглядит как транспорт из научной фантастики.

Yamaha Tricera
Yamaha Tricera

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Yamaha пока не сообщает, каким двигателем оснащен трицикл, но рассказала, что заднее и передние колеса могут поворачиваться в одном направлении или в противоположных друг другу, что повышает маневренность и устойчивость на виражах.

Yamaha Tricera
Yamaha Tricera

Но управление задним колесом можно полностью отключить, и оно будет просто стоять прямо.

Yamaha Tricera
Yamaha Tricera

Yamaha Tricera оснащен двумя небольшими аэроэкранами, угол подъема которых зависит от скорости. Благодаря им встречный поток воздуха проходит над головой водителя и пассажира. То есть, ездить на трицикле можно в открытом шлеме без визора.

ОСАГО убыточно! – правда или ложь

Панель приборов вмонтирована в рулевое колесо. Это должно быть удобно, так как руль у трицикла не делает полный оборот.

Больше о Yamaha Tricera мы узнаем на выставке Japan Mobility Show (Японское автошоу).

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

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Фото: Yamaha

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За РулемКирилл Панов
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