Путин рассказал, что происходит с китайскими авто на российском рынке
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Ван Гуаню, представителю Медиакорпорации Китая (China Media Group) Интервью было опубликовано на сайте Кремля.
Оценивая перспективу развития российско-китайских отношений, президент, в частности, сказал, что в области автостроения и электроники перспективы очень хорошие.
Как известно, Президент всегда тщательно готовится к интервью, вот и тут он признался, что накануне «говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем».
И собеседники, которые были не в курсе запланированного интервью, отметили, что нельзя говорить, что китайские машины на нашем рынке обосновываются только потому, что других становится меньше.
«Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», – отметил Владимир Путин.
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Источник: сайт Президента России
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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