Путин рассказал, что происходит с китайскими авто на российском рынке

Путин: качество китайских машин улучшается

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Ван Гуаню, представителю Медиакорпорации Китая (China Media Group) Интервью было опубликовано на сайте Кремля.

Оценивая перспективу развития российско-китайских отношений, президент, в частности, сказал, что в области автостроения и электроники перспективы очень хорошие.

Как известно, Президент всегда тщательно готовится к интервью, вот и тут он признался, что накануне «говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем».

И собеседники, которые были не в курсе запланированного интервью, отметили, что нельзя говорить, что китайские машины на нашем рынке обосновываются только потому, что других становится меньше.

Президент РФ Владимир Путин и ведущий Медиакорпорации Китая (China Media Group) Ван Гуань

«Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», – отметил Владимир Путин.

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Источник: сайт Президента России

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС