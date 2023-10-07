«За рулем» поздравляет Президента РФ с днем рождения!

Коллектив издательства «За рулем» поздравляет Владимира Путина

7 октября 1952 года в Ленинграде родился Президент нашей страны – Владимир Владимирович Путин.

Всё, что происходит в стране, касается всех нас, в том числе и автомобилистов. Отрадно видеть, как, решая сложные политические и экономические проблемы, Президент большое внимание уделяет вопросам, связанным с транспортом, не забывает о водителях. Ремонт и строительство дорог, импортозамещение, обновление парка общественного транспорта – перечислять проблемы, взятые Владимиром Владимировичем под личный контроль, можно долго.

При непосредственном участии Президента были осуществлены такие масштабные проекты, как строительство Крымского моста и организация производства российских премиальных автомобилей Aurus. Сколько бы ни твердили злопыхатели, что не получится, – получилось!

Построены и отремонтированы тысячи километров дорог, введены в эксплуатацию сотни объектов дорожной инфраструктуры, изменились и похорошели города. Теперь туристы, не только российские, но и из других государств, с удовольствием открывают для себя современную Россию. Всё больше интересных направлений и маршрутов становятся доступными.

С Днем рождения, Владимир Владимирович!

Желаем здоровья, терпения и сил.

Коллектив издательства «За рулем»

Фото: Пресс-служба Президента