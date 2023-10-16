Неправильно парковаться стало еще дороже
С 15 октября в Москве повышается стоимость принудительной эвакуации на штрафстоянку, которой подлежат неправильно припаркованные транспортные средства. При этом в компании «Парковки Москвы» отметили, что «тарифы устанавливаются ниже, чем реальная стоимость эвакуации, которая рассчитывается по методике ФАС».
С 15 октября эвакуация мотоцикла или легкового автомобиля с двигателем до 80 л.с. будет стоить 5920 рублей, машин мощностью до 250 л.с. — 9450 рублей, свыше 250 л.с. — 10 703 рубля. Тариф для грузовых автомобилей – 60 876 рублей.
Первые сутки хранения на спецстоянке по-прежнему будут бесплатными для владельца. При оплате до получения машины предоставляется скидка 25% за перемещение и хранение.
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Источник: Московский паркинг
Фото: АГН «Москва»
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