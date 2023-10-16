Неправильно парковаться стало еще дороже

С 15 октября в Москве изменилась стоимость эвакуации и хранения автомобилей-нарушителей

С 15 октября в Москве повышается стоимость принудительной эвакуации на штрафстоянку, которой подлежат неправильно припаркованные транспортные средства. При этом в компании «Парковки Москвы» отметили, что «тарифы устанавливаются ниже, чем реальная стоимость эвакуации, которая рассчитывается по методике ФАС».

С 15 октября эвакуация мотоцикла или легкового автомобиля с двигателем до 80 л.с. будет стоить 5920 рублей, машин мощностью до 250 л.с. — 9450 рублей, свыше 250 л.с. — 10 703 рубля. Тариф для грузовых автомобилей – 60 876 рублей.

Первые сутки хранения на спецстоянке по-прежнему будут бесплатными для владельца. При оплате до получения машины предоставляется скидка 25% за перемещение и хранение.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Московский паркинг

Фото: АГН «Москва»