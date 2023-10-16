Водителям дадут шанс избежать платной эвакуации за нарушение парковки

Нилов: нужно ввести «карантинные» 10 мин, чтобы водитель убрал машину

Недавно в Москве подорожала платная эвакуация нарушителей, и нахождение автомобиля на штрафстоянке. Цены немалые: так, перемещение ТС на спецстоянку авто категории B с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. обойдется в 9450 руб., а со скидкой в 25% (при своевременном решении проблемы) – в 7087,50 руб. Сутки хранения автомобиля на спецстоянке (первые - бесплатно) для авто категорий B и D встанут в 1820 рублей (со скидкой - в 1365 руб.).

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напоминает, что сейчас платная эвакуация авто нарушителей ПДД входит в полномочия властей регионов.

Он намеревается внести в Госдуму измененные (доработанные) законопроекты и восстановить практику, действовавшую более 10 лет назад.

Согласно его предложению, регионы-доноры будут финансировать эвакуацию авто за свой счет, а в остальных регионах нужно ограничить стоимость эвакуации до уровня административного штрафа за нарушение правил парковки, установленного в конкретном месте.

Нилов также предлагает ввести обязательное информирование водителя о зафиксированном нарушении и предстоящей эвакуации по номеру телефона, оставленному водителем на ветровом стекле автомобиля.

А также установить «карантинные» 10 минут на устранение водителем нарушения правил парковки перед эвакуацией. И эвакуировать авто не ранее этих 10 минут.

Законопроекты, регулирующие указанные пункты, направлены в правительство.

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Источник: Ярослав Нилов/Telegram

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев