Назван китайский бренд, претендующий на мощности бывшего завода Mercedes в России
На бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово производство должно возобновиться уже в следующем году, заявлял еще летом вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Но до недавнего времени было неизвестно, какие же именно автомобили будут там собираться. В апреле 2023 года российские активы немецкого концерна перешли в собственность дилерского холдинга «Автодом».
Сейчас появилась информация, что на подмосковном автозаводе может быть реализован партнерский проект по сборке автомобилей Chery. Первым собранным в России моделями Chery может стать Tiggo 9. Также на производственной площадке не исключен выпуск автомобилей Exeed (премиальный суббренд Chery).
По данным источника, непосредственно знакомого с ситуацией, на автозаводе уже проводятся тестовые работы, а до конца года будет собрано несколько автомобилей из пилотной партии.
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Источник: Auto.mail.ru
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