Назван китайский бренд, претендующий на мощности бывшего завода Mercedes в России

На подмосковном заводе Mercedes-Benz могут начать выпускать Chery

На бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово производство должно возобновиться уже в следующем году, заявлял еще летом вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Но до недавнего времени было неизвестно, какие же именно автомобили будут там собираться. В апреле 2023 года российские активы немецкого концерна перешли в собственность дилерского холдинга «Автодом».

Сейчас появилась информация, что на подмосковном автозаводе может быть реализован партнерский проект по сборке автомобилей Chery. Первым собранным в России моделями Chery может стать Tiggo 9. Также на производственной площадке не исключен выпуск автомобилей Exeed (премиальный суббренд Chery).

По данным источника, непосредственно знакомого с ситуацией, на автозаводе уже проводятся тестовые работы, а до конца года будет собрано несколько автомобилей из пилотной партии.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Auto.mail.ru