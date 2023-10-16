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Израильский Леопард – самый тяжелый БТР в мире

Чем отличается военная техника Израиля – на примере БТР Namer

Помимо танков Меркава израильская армия располагает еще одной уникальной боевой машиной – бронетранспортером Namer, что переводится, как «Леопард».

Это тяжелый гусеничный БТР, построенный на шасси основного боевого танка Меркава. И пришлось очень кстати, что двигатель у Меркавы находится в передней части. Выпускается БТР с 2006 года и поступил на вооружение в 2008 году. Всего же у Израиля около 200 Namer.

Эта машина имеет отличную защиту, но нешуточную массу. Она в 1,3 раза тяжелее российских танков Т-72 и Т-90 и весит более 60 тонн. Даже без башни, которую демонтировали.

Израильский БТР Namer
Израильский БТР Namer

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От Меркавы БТР получил ходовую часть, корпус, бронирование, силовую установку и трансмиссию. Десантное отделение рассчитано на перевозку 8-9 солдат в полной экипировке.

Как заявлял израильский генерал Ярон Ливнат, броня БТР превосходит броню танков Меркава Mk.4. В результате считается, что БТР и его экипаж могут пережить попадание противотанковых ракет «Корнет» (недавно появилось видео уничтожения Корнетом танка Меркава на границе с Ливаном) и «Фагот» при попадании в лобовую броню. Борта же способны выдержать попадание гранат РПГ-7. Также бронетранспортеры Namer имеют систему активной защиты Trophy.

Двигатель у БТР – дизельный, мощностью 1200 л.с. (от танка Меркава Mk.3). Максимальная скорость БТР составляет лишь 60 км/ч по шоссе. На пересеченной местности скорость оказывается ниже. Запас хода – 500 км.

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Вместо башни на израильских Леопардах установлен дистанционно управляемый модуль вооружения Katlanit (RCWS). Вариантов модуля несколько. Это либо 12,7-мм пулемет M2HB Browning (боезапас 200 патронов), либо 7,62-мм пулемет FN MAG, либо 40-мм автоматический гранатомет Mk.19, либо 30-мм автоматическая пушка Mk44 Bushmaster II, либо противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Гиль». Дополнительно может устанавливаться 7,62-мм пулемет FN MAG с ручным управлением возле люка командира БМП. По бортам расположены установки для отстрела дымовых гранат.

Пока сложно сказать, как покажут себя бронетранспортеры Namer в боевых действиях, и насколько оправдано создание подобных тяжелых БТР. Идея же тяжелого БТР состоит в том, чтобы сохранить как можно больше военнослужащих, так как людской резерв у Израиля весьма ограничен.

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Фото: Wikimedia.org

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За РулемКирилл Панов
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