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Водитель сбил пешехода и сбросил тело в канаву

МВД: житель Свердловской области наехал на пешехода и скинул тело в канаву

В Свердловской области водитель сбил пешехода и вместо помощи выбросил его в канаву, после чего скрылся с места происшествия. В результате инцидента, который произошел 12 октября в селе Коркинское Туринского района, мужчина 1969 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия, сообщила пресс-служа регионального УГИБДД.

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ДПС нашла лихача по видео из интернета

Сотрудники Госавтоинспекции провели расследование и нашли предполагаемого водителя, который позднее признал свою вину.

Мужчина, 40 лет, пояснил, что направлялся на работу на своем автомобиле, не заметил лежащего на дороге человека из-за того, что было темно и шел дождь, и случайно наехал на него. После наезда он оттащил тело с дороги и уехал.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП изъяли части от автомобиля, совершившего наезд, по которым один из местных жителей указал на предполагаемого водителя, который впоследствии дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье - до 5 лет лишения свободы», - отметили в ГИБДД.

Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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