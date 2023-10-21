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Стало понятно, кому подражают китайцы. И это не VW

Chery пытается атаковать Hyundai/Kia в Европе кроссовером Omoda 5

Ни один другой китайский производитель не экспортирует столько автомобилей, сколько Chery. С 2001 года продано 1,4 млн автомобилей в 80 странах. И это не считая агрегатов совместного производства с Jaguar и Land Rover.

Чтобы рост продолжился, мастер экспорта сейчас продвигается из развивающихся стран в промышленно развитые и нацелен на Старый Свет: продажи начинаются, например, в Нидерландах в этом году.

В среднесрочной перспективе Chery планирует иметь три дочерних бренда и почти дюжину моделей. Но начинается всё с бренда Omoda, который руководитель стратегии Чжу Шаодун позиционирует, прежде всего, как конкурента корейцам.

«С их скоростью, целеустремленностью, успехом, а также с их долей рынка они являются для нас образцами для подражания», — говорит Чжу.

Omoda5
Omoda5

Точно так же, как корейцы обслуживают разные целевые группы с помощью Hyundai, Kia и Genesis, Chery хочет так же широко позиционировать себя через Omoda – бренд, ориентированный на дизайн, что-то вроде Kia. Ответом Hyundai стала марка Jaecoo с несколько более утилитарными автомобилями, а с Exlantix (суббренд марки Exeed), подобно Genesis, китайцы рассчитывают покорить покупателей с высокими доходами.

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Но ориентация на корейцев – не единственное отличие марки от других китайских новичков на европейском рынке. В то время как автоиндустрия в целом и китайцы в частности полагаются только на электромобили, Chery оставляет двигатель внутреннего сгорания и придерживается двустороннего подхода.

«Мир еще не готов к тому, чтобы каждый и везде мог ездить на электричестве», — говорит Чжу.

А начинается все с Omoda 5 —традиционного кроссовера длиной 4,40 метра, который собирается конкурировать с Hyundai Kona.

Omoda 5 будет выпущен с двигателем внутреннего сгорания, но вскоре последуют гибридные и электрические версии.

Чжан Гуйбин, глава Chery International, осознает, что они не первые, кто пытается завоевать Европу.

«Мы опаздываем, но мы приближаемся к успеху. Через несколько лет мы хотим оказаться в Европе там, где сегодня находятся Hyundai и Kia», — говорит он с вызовом.

Источник: Automobilwoche

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