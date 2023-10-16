Названа самая глупая ошибка при повороте налево
Ситуация: вы стоите первым на перекрестке и готовитесь по сигналу светофора повернуть налево или ждете разрыва во встречном потоке, чтобы совершить маневр. Выкручиваете ли вы при этом заранее руль влево, чтобы не тратить на это усилия после старта?
Или вы, наоборот, даже если встали под углом к движению, выкручиваете рулевое колесо так, чтобы колеса смотрели по направлению дороги, словно вы собираетесь не повернуть, а проехать перекресток прямо?
Эксперты предупреждают: спешить с поворотом руля не стоит – это фатальная ошибка. Без преувеличений.
Мнение эксперта
Александр Шумский, автоюрист, руководитель Пробок.нет:
— Фатальная ошибка! Часто вижу водителей, которые так делают, но это может привести к очень серьезным последствиям.
Сзади может прилететь автомобиль, водитель которого отвлекся. Машина с выкрученными колесами от удара поедет на встречку, в лоб другому автомобилю.
Как обезопасить себя при повороте налево? Как минимум не выкручивать руль заранее, пока пропускаете машины.
Есть еще один важный момент при повороте. Когда водитель долго стоит на перекрестке и смотрит на встречный поток в ожидании просвета, может сработать эффект туннельного зрения, когда мозг фокусируется на конкретной машине и перестает замечать то, что происходит сбоку. Это опасно, так как мозг не может оценить скорость других авто.
Вообще поворот налево (или разворот) – один из самых опасных маневров на дороге. На первом месте идет обгон, но поворачивают водители намного чаще, чем обгоняют.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: Unsplash
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости