Названа самая глупая ошибка при повороте налево

Стоит ли выкручивать руль перед поворотом и почему это смертельно опасно

Ситуация: вы стоите первым на перекрестке и готовитесь по сигналу светофора повернуть налево или ждете разрыва во встречном потоке, чтобы совершить маневр. Выкручиваете ли вы при этом заранее руль влево, чтобы не тратить на это усилия после старта?

Или вы, наоборот, даже если встали под углом к движению, выкручиваете рулевое колесо так, чтобы колеса смотрели по направлению дороги, словно вы собираетесь не повернуть, а проехать перекресток прямо?

Эксперты предупреждают: спешить с поворотом руля не стоит – это фатальная ошибка. Без преувеличений.

Из-за повернутых колес при ударе сзади вас выбросит на встречку

Мнение эксперта

Александр Шумский, автоюрист, руководитель Пробок.нет:

— Фатальная ошибка! Часто вижу водителей, которые так делают, но это может привести к очень серьезным последствиям.

Сзади может прилететь автомобиль, водитель которого отвлекся. Машина с выкрученными колесами от удара поедет на встречку, в лоб другому автомобилю.

Как обезопасить себя при повороте налево? Как минимум не выкручивать руль заранее, пока пропускаете машины.

Есть еще один важный момент при повороте. Когда водитель долго стоит на перекрестке и смотрит на встречный поток в ожидании просвета, может сработать эффект туннельного зрения, когда мозг фокусируется на конкретной машине и перестает замечать то, что происходит сбоку. Это опасно, так как мозг не может оценить скорость других авто.

Вообще поворот налево (или разворот) – один из самых опасных маневров на дороге. На первом месте идет обгон, но поворачивают водители намного чаще, чем обгоняют.

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