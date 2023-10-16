Exeed оснастил кроссовер VX для России интернетом с выходом в Яндекс и ВК

Продажи обновленного кроссовера Exeed VX стартуют в РФ в декабре текущего года

Флагманский кроссовер VX от премиального суббренда Exeed появится в России уже в декабре 2023 года. Об этом «Китайским автомобилям» рассказал представитель компании в ходе всемирной конференции Chery International Users Summit в Уху КНР.

«Шпионские» снимки экспортного Exeed VX появились в Сети этим летом, официальная презентация кроссовера состоялась на Женевском автосалоне в Катаре, работа которого завершилась в субботу, 14 октября.

Обновленный Exeed VX

По словам представителей концерна, в 2024 году планируется апгрейд всего отечественного модельного ряда Exeed. У обновленного кроссовера Exeed VX внешне немного изменилась только решетка радиатора, а вот салон полностью переработали. Внутри него установлен огромный тройной монолитный экран в стиле Hyperscreen от Mercedes-Benz. Единая передняя панель содержит 12,3-дюймовую приборную панель, большой 15,6-дюймовый центральный монитор и 12,3 дюймовый экран для переднего пассажира.

Единая передняя панель обновленного Exeed VX

Можно выбрать версию с семью посадочными местами (со сплошным диваном), и шестью — с центральным проходом на третий ряд.

Exeed VX создан на новой платформе T2X, оснащен подвеской с функцией активного демпфирования CDC и системой полного привода BorgWarner шестого поколения. Турбомотор – SQRF4J20C мощностью 261 л.с. и 400 Нм объемом 2 л, с ним в паре работает 8-ступенчатый автомат Aisin.

Приложения обновленного Exeed VX Приложения обновленного Exeed VX

Ключевой «фишкой» кроссовера в РФ заявлен подключенный интернет с предустановленными приложениями Яндекса и ВК, включая видео и игры. На текущем этапе нет точной информации относительно наличия этого функционала на старте продаж в нашей стране.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: китайские-автомобили.рф

Фото: Telegram