Топ-5 самых дешевых авто с АКП: за сколько их можно купить в России
Стоимость автомобилей на российском рынке неуклонно идет вверх. При этом машин с наиболее популярной автоматической коробкой передач в ценовом диапазоне от 1 до 2 млн рублей уже практически не найти. Но все-таки такие кроссоверы есть, правда, их стоимость превышает 2 млн рублей.
Топ-5 самых дешевых авто с АКП выглядит следующим образом:
1. Changan CS35 Plus с 1,6-литровым мотором в сочетании с шестиступенчатым автоматом стартует с отметки 2,1 млн рублей.
2. Кроссовер Changan CS55 с 1,5-литровым бензиновым мотором и шестиступенчатой автоматической трансмиссией можно приобрести за 2,32 млн рублей.
3. Кроссовер GAC GS5 в комплектации Elite с 1,5-литровым турбомотором и шестиступенчатым автоматом продается за 2,409 млн рублей.
4. Кроссовер Changan CS75 FL в базовом варианте с 1,8-литровым двигателем (180 л.с.) «на автомате» стоит от 2,47 млн рублей.
5. Кроссовер Geely Atlas Pro с 1,5-литровым мотором (150 л.с.) и шестиступенчатой АКП в базовой комплектации Comfort продают за 2,719 млн.
На покупку большинства из вышеперечисленных автомобилей действуют специальные программы, позволяющие получить скидку.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Автоновости дня
Фото: Changan
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости