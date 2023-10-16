Топ-5 самых дешевых авто с АКП: за сколько их можно купить в России

Перечислены самые дешевые новые кроссоверы с «автоматом» в России

Стоимость автомобилей на российском рынке неуклонно идет вверх. При этом машин с наиболее популярной автоматической коробкой передач в ценовом диапазоне от 1 до 2 млн рублей уже практически не найти. Но все-таки такие кроссоверы есть, правда, их стоимость превышает 2 млн рублей.

Топ-5 самых дешевых авто с АКП выглядит следующим образом:

1. Changan CS35 Plus с 1,6-литровым мотором в сочетании с шестиступенчатым автоматом стартует с отметки 2,1 млн рублей.

2. Кроссовер Changan CS55 с 1,5-литровым бензиновым мотором и шестиступенчатой автоматической трансмиссией можно приобрести за 2,32 млн рублей.

3. Кроссовер GAC GS5 в комплектации Elite с 1,5-литровым турбомотором и шестиступенчатым автоматом продается за 2,409 млн рублей.

4. Кроссовер Changan CS75 FL в базовом варианте с 1,8-литровым двигателем (180 л.с.) «на автомате» стоит от 2,47 млн рублей.

5. Кроссовер Geely Atlas Pro с 1,5-литровым мотором (150 л.с.) и шестиступенчатой АКП в базовой комплектации Comfort продают за 2,719 млн.

На покупку большинства из вышеперечисленных автомобилей действуют специальные программы, позволяющие получить скидку.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Changan