#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Курить – вредно! Возможно, самая нелепая взятка неделиКурить – вредно! Возможно, самая нелепая взятка недели
В Санкт-Петербурге инспектор ДПС потребовал от...
Назван самый популярный в регионах РФ (но не в Москве) электромобильНазван самый популярный в регионах РФ (но не в Москве) электромобиль
В Москве популярна Tesla, но в остальной России...
КАМАЗ начал разработку нового внедорожника – уже известно названиеКАМАЗ начал разработку нового внедорожника – уже известно название
Новый российский вездеход получит название...

Стала известна стоимость самого мощного Москвича 6

Появились цены на топовый Москвич 6, но когда он доберется до покупателя — неизвестно

На этой неделе автозавод «Москвич» объявил о начале продаж лифтбека Москвич 6. На первом этапе к дилерам поступят автомобили в двух комплектациях – «Комфорт» и «Бизнес» по цене 2,626 млн и 2,826 млн рублей соответственно.

Но автопроизводитель будет продавать и более мощные лифтбеки – цена на них уже появилась на официальном сайте компании. За Москвич 6 со 174-сильным турбомотором GDI с роботом придется выложить 2,976 млн рублей. При этом пока непонятно, когда такой автомобиль появится у дилеров.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Шины на зиму 2023/24 – ассортимент, цены, какие выбрать

Топовый Москвич 6 с двигателем на 174 л.с. предлагается с таким же оснащением, как «Бизнес». В него, в частности, входят боковые подушки безопасности, люк, обогрев передних сидений, климат-контроль, виртуальная комбинация приборов, камеры кругового обзора.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РГ

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0