Стала известна стоимость самого мощного Москвича 6

Появились цены на топовый Москвич 6, но когда он доберется до покупателя — неизвестно

На этой неделе автозавод «Москвич» объявил о начале продаж лифтбека Москвич 6. На первом этапе к дилерам поступят автомобили в двух комплектациях – «Комфорт» и «Бизнес» по цене 2,626 млн и 2,826 млн рублей соответственно.

Но автопроизводитель будет продавать и более мощные лифтбеки – цена на них уже появилась на официальном сайте компании. За Москвич 6 со 174-сильным турбомотором GDI с роботом придется выложить 2,976 млн рублей. При этом пока непонятно, когда такой автомобиль появится у дилеров.

Топовый Москвич 6 с двигателем на 174 л.с. предлагается с таким же оснащением, как «Бизнес». В него, в частности, входят боковые подушки безопасности, люк, обогрев передних сидений, климат-контроль, виртуальная комбинация приборов, камеры кругового обзора.

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Источник: РГ

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»