Toyota везет на Japan Mobility Show 2023 в Токио сразу три концепта фургонов

Toyota представит электрический фургон с мини-офисом внутри

Японский автоконцерн Toyota в ходе выставки Japan Mobility Show 2023 представит концепты специализированных фургонов. Они были созданы дочерней компанией Toyota Auto Body, специализирующейся на производстве коммерческих автомобилей.

Global Hiace BEV позиционируется как электрический фургон будущего. У него только одно сиденье, остальное пространство в салоне отведено для грузов. Автомобиль способен перевозить предметы длиной до 3,5 метра, у него идеально ровный пол и есть специальная тележка для погрузки и разгрузки.

Радиус разворота Global Hiace BEV составляет 5,5 метра, водитель посредством специальных функций сможет быстро сориентироваться на местности в поисках следующего пункта назначения.

Global Hiace BEV Concept

В концепте Toyota Vellfire Spacious Lounge Concept убран третий ряд, а второй сдвинут назад, благодаря чему семейный минивэн предстает в виде мини-офиса. Новая планировка сидений обеспечила пассажирам второго ряда дополнительное пространство для ног (+500 мм). Есть также место для холодильника и вешалки.

Концепт X-Van Gear напоминает FJ Cruiser – Toyota Auto Body рассматривает его как новый класс автомобилей с вместимостью фургона и дизайном внедорожника. У X-Van Gear сдвижные двери, при этом отсутствует средняя стойка. В салоне просторные сиденья, больше похожие на диван. В автомобиле можно поужинать, повернув сиденье переднего пассажира, а сиденья среднего ряда складываются в виде столика.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Toyota

Фото: Toyota