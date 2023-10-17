Этот Genesis мог бы соперничать с Lamborghini Urus
В последние годы Genesis дает все больше поводов для беспокойства немецким автопроизводителям.
Вдохновленный этим, талантливый автомобильный дизайнер из Кореи по имени Янхен Джо решил представить, каким бы мог быть идеальный кроссовер Genesis.
Он назвал свою разработку Genesis XV, а в качестве конкурента был выбран Lamborghini Urus Performante.
XV похож на другие модели Genesis, но при этом его дизайн более резкий и автомобиль выглядит агрессивнее. Очень узкие фары автомобиля похожи на фары X Speedium Coupe Concept и X Convertible Concept. Они спрятаны в необычном двухэтажном воздухозаборнике. То есть, это не электромобиль, раз уж ему понадобилась такой большой воздухозаборник.
Колесные арки не имеют привычного выпуклого дизайна, но у них «зубастое» оформление. Художник сделал их такими, чтобы они походили на турбины реактивных самолетов.
Зеркал заднего вида нет, а вместо них установлены камеры, которые крепятся на небольшие выдвижные «крылья».
Кроме того, кроссовер XV – двухдверный и имеет задние стойки, состоящие из двух треугольников.
Жаль, что это лишь занятная фантазия независимого дизайнера.
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Изображения: Янхен Джо
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