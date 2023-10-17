Ofek – израильский танк со странной башней

Очень странные израильские танки были замечены на машиновозах

Израиль стягивает бронетехнику к Сектору Газа, и в сети стали появляться видео очень странной бронемашины. Вместо башни с орудиями у нее необычная надстройка. В остальном это обычный танк Меркава Mk.3.

Специалисты объяснили, что это действительно Mk.3 (есть и варианты на базе Mk.2), но модифицированный для выполнения других задач.

То есть, перед нами тяжелый бронетранспортер Ofek. Но он не предназначен для перевозки штурмовых отрядов или атак. Это командно- штабная машина.

Установленные вместо башен рубки начинены самым разным оборудованием. Об этом не сложно догадаться, видя, сколько антенн установлено на броне машины.

Ofek – это штучные боевые машины. Израильская армия славится бережливостью, и техника в ней не списывается, а модернизируется и переоборудуется. Даже трофейные танки берутся на вооружение Израилем, но уже не в качестве танков, а, например, в качестве бронетранспортеров. В частности, израильские БТР Achzarit были сделаны из трофейных арабских танков Т-54 и Т-55.