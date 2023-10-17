Ofek – израильский танк со странной башней
Израиль стягивает бронетехнику к Сектору Газа, и в сети стали появляться видео очень странной бронемашины. Вместо башни с орудиями у нее необычная надстройка. В остальном это обычный танк Меркава Mk.3.
Специалисты объяснили, что это действительно Mk.3 (есть и варианты на базе Mk.2), но модифицированный для выполнения других задач.
То есть, перед нами тяжелый бронетранспортер Ofek. Но он не предназначен для перевозки штурмовых отрядов или атак. Это командно- штабная машина.
Установленные вместо башен рубки начинены самым разным оборудованием. Об этом не сложно догадаться, видя, сколько антенн установлено на броне машины.
Ofek – это штучные боевые машины. Израильская армия славится бережливостью, и техника в ней не списывается, а модернизируется и переоборудуется. Даже трофейные танки берутся на вооружение Израилем, но уже не в качестве танков, а, например, в качестве бронетранспортеров. В частности, израильские БТР Achzarit были сделаны из трофейных арабских танков Т-54 и Т-55.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости